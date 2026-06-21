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Результаты десятого игрового дня чемпионата мира — 2026

Четыре матча были сыграны в десятый день чемпионата мира — 2026
Raquel Cunha/Reuters

Четыре матча были сыграны в десятый день чемпионата мира — 2026, на котором идет второй тур группового этапа.

В первом матче игрового дня сборная Нидерландов разгромила национальную команду Швеции — 5:1. В составе победившей команды отличились Брайан Бробби, который оформил дубль на 5-й и 17-й минуте, Коди Гакпо, который забил дважды — на 47-й и 54-й минутах, и Крисенсио Саммервилл (89-я минута). Единственный гол у Швеции оформил Энтони Эланга на 59-й минуте.

Следом Германия совершила камбэк в матче с Кот-д'Ивуаром — 2:1. На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. Немецкая команда гарантировала себе выход в плей-офф мирового первенства.

В третьем матче случилась сенсация: сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора, игра завершилась с результатом 0:0. Для подопечных Дика Адвоката это первое набранное очко в истории мировых первенств.

В заключительном матче дня Япония уверенно справилась с Тунисом — 4:0. В составе японской команды голами отметились Даити Камада, который открыл счет на 4-й минуте, Аясэ Уэда (31-я и 83-я минуты) и Дзюня Ито (69-я минута).

В следующем дне чемпионата мира будет проведено четыре встречи: Испания — Саудовская Аравия (21 июня, 19:00 по московскому времени), БельгияИран (21 июня, 22:00 мск), УругвайКабо-Верде (22 июня, 1:00 мск) и Новая Зеландия — Египет (22 июня, 4:00 мск).

Ранее 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионата мира.

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