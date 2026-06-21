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Япония разгромила Тунис на ЧМ-2026

Сборная Японии разгромно обыграла команду Туниса на ЧМ-2026
Eloisa Sanchez/Reuters

Сборная Японии одержала уверенную победу над национальной командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ББВА» в мексиканском городе Гуадалупе, завершилась с результатом 4:0. В составе японской команды голами отметились Даити Камада, который открыл счет на 4-й минуте, Аясэ Уэда, забивший два мяча на 31-й и 83-й минуте, и Дзюня Ито (69-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Иштван Ковач из Румынии.

Сборные Японии и Туниса выступают в одной группе с национальными командами Нидерландов и Швеции, которые уже сыграли свой матч второго тура. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландских футболистов. Теперь в турнирной таблице группы F Япония и Нидерландов имеют по четыре очка, у Швеции — три балла, Тунис идет без очков. Тунисская команда лишилась шансов на выход из группы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионата мира.

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