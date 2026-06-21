37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионата мира

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром стал лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора.

Матч сенсационно завершился нулевой ничьей. 37-летний вратарь отразил 15 ударов по своим воротам и установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Абсолютный рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду, который в 2014 году отразил 16 ударов (с учетом дополнительного времени) в матче против Бельгии.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Германия установила рекорд чемпионатов мира.