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Нападающий сборной Бразилии пропустит остаток ЧМ-2026

Форвард сборной Бразилии Рафинья пропустит остаток ЧМ-2026
Darko Bandic/AP

Нападающий сборной Бразилии Рафинья высокой вероятностью больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Хави Эрнандеса Наварро.

Футболист получил травму подколенного сухожилия в первом тайме матча второго тура группового турнира чемпионата мира против Гаити.

Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Матеус Кунья открыл счет на 23-й минуте. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. Под самый занавес первого тайма мяч забил Винисиус Жуниор. В турнирной таблице группы C после двух туров Бразилия и Марокко набрали по четыре очка, три очка набрали шотландцы, в активе Гаити нет набранных баллов.

Ранее в Бразилии похвалили новые рекламные паузы на ЧМ-2026.

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