Встреча Эквадора и Кюрасао завершилась сенсацией

Эквадор сыграл вничью с Кюрасао в матче чемпионата мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Эквадор сыграл вничью с Кюрасао.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку.

В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуарорм.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Германия обыграла Кот-д'Ивуар в матче чемпионата мира и вышла в плей-офф.