Британский актер подверг критике Роналду

Британский актер Дженнингс: я бы не взял Роналду в сборную Англии

Британский актер и радиоведущий Рори Дженнингс заявил, что не взял бы Криштиану Роналду в сборную Англии. Его слова передает talkSport в соцсетях.

«Если бы Роналду был англичанином, я бы все равно взял Дэнни Уэлбека вместо него. Если бы Роналду был англичанином, он бы не попадал ни в одну команду», — сказал Дженнингс.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Роналду предложили выпускать максимум на полчаса на ЧМ-2026.