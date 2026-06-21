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Американский чемпион UFC отказался принимать внедорожник от россиянина

Чемпион UFC Гейджи отказался принимать внедорожник от Царукяна
Amber Searls-Imagn Images via Reuters Connect

Американский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гейджи в интервью Джо Рогану заявил, что не будет принимать в подарок от россиянина Армана Царукяна внедорожник.

«Я не приму этот внедорожник от чертова Армана. Без шансов. Этот парень ни разу не пожал мне руку. Так что ни за что. Иначе мне придется разъезжать по округе на внедорожнике, который мне купил какой-то чувак», — сказал Гейджи.

15 июня Гейджи одолел Илию Тапурию на турнире UFC в Белом доме. Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Гейджи объяснил победу над Топурией в Белом доме.

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