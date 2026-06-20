Стало известно, есть ли «темные лошадки» на ЧМ-2026

Бывший футболист «Кубани» Владислав Кулик не стал называть сборную, которая могла бы стать «темной лошадкой» на чемпионате мира — 2026 по футболу. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Но, в моем понимании сейчас команды подравнялись в плане тактики. Можно сказать, что по ходу матча могут возникать идентичные моменты, что у фаворита, что у аутсайдера. Поэтому говорить, что на этом чемпионате мира есть заведомо слабые команды или сильные, я бы не стал», — указал он.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. В эти дни на чемпионате мире идет второй тур группового этапа.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026.