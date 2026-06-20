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Первая ракетка мира Соболенко с «баранкой» проиграла американке в полуфинале

Первая ракетка мира Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Берлине
Amr Alfiky/Pool/Reuters

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в финал турнира категории WTA-500 в Берлине, Германия.

В полуфинале ее соперницей была представительница США Джессика Пегула. Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4,6, 7:6 (7:4), 0:6.

Соболенко девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

В финале турнира Пегула сразится с победительницей противостояния Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее сменившая гражданство теннисистка Анастасия Потапова не пожала руку россиянке после игры.

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