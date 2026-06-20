В матче ЮФЛ полевой игрок встал в ворота и отбил пенальти

Капитан команды петрозаводской команды СШ-7 из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Владислав Григорьев стал героем во время матча с командой «Кировец-Восхождение». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Российского футбольного союза.

В матче ЮФЛ Северо-Запад U15 был удален Кирилл Тимонен — вратарь команды из Петрозаводска. В ворота встал Григорьев и сумел отразить удал с 11-метровой точки. Однако спасти команду во второй раз уже не смог, на добивании соперники СШ-7 все же забили мяч.

Матч состоялся 13 июня, а петрозаводская СШ-7 проиграла со счетом 1:6. Петрозаводская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав три очка в четырех матчах. Разница мячей у команды — 3-18.

ЮФЛ — это масштабный турнир для молодых футболистов (обычно от 16 до 19 лет) из ведущих академий и спортивных школ, который проводится под эгидой Российского футбольного союза. Проект был запущен в 2019 году для подготовки спортивного резерва и перехода игроков из юношеского в профессиональный футбол.

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