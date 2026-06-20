Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Спорт

В матче ЮФЛ полевой игрок встал в ворота и отбил пенальти

Полевой игрок команды СШ-7 из ЮФЛ Григорьев встал в ворота и отбил пенальти
РФС

Капитан команды петрозаводской команды СШ-7 из Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Владислав Григорьев стал героем во время матча с командой «Кировец-Восхождение». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Российского футбольного союза.

В матче ЮФЛ Северо-Запад U15 был удален Кирилл Тимонен — вратарь команды из Петрозаводска. В ворота встал Григорьев и сумел отразить удал с 11-метровой точки. Однако спасти команду во второй раз уже не смог, на добивании соперники СШ-7 все же забили мяч.

Матч состоялся 13 июня, а петрозаводская СШ-7 проиграла со счетом 1:6. Петрозаводская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав три очка в четырех матчах. Разница мячей у команды — 3-18.

ЮФЛ — это масштабный турнир для молодых футболистов (обычно от 16 до 19 лет) из ведущих академий и спортивных школ, который проводится под эгидой Российского футбольного союза. Проект был запущен в 2019 году для подготовки спортивного резерва и перехода игроков из юношеского в профессиональный футбол.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о завершении своей карьеры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!