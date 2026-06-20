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Легенда «Динамо» покинет клуб

Sport24: Нгамале не договорился с «Динамо» о новом контракте и покинет клуб
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Николя Муми не смог договориться с клубом о новом контракте, сообщает Sport24.

По информации источника, футболист, чей контракт истекате 30 июня, продолжит карьеру в другой команде. В данный момент Нгамале отсутствует в расположении бело-голубых, которые уже вышли из отпуска и готовятся к новому сезону в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Нгамале, которому 31 год, перешел в московское «Динамо» на позицию вингера в сентябре 2022 года, подписав контракт по схеме 2+1.

В начале августа прошлого года африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Сезон-2025/26 динамовцы завершили на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье команду возглавил немец Сандро Шварц.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян может вернуться в чемпионат России.

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