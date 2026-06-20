Акинфеев назвал лучший матч ЧМ-2026

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Чемпионату» заявил, что считает матч между сборными Хорватии и Англии лучшим на чемпионате мира 2026 года.

«Самый впечатляющий матч? Англия — Хорватия. На вратарские перформансы не смотрел. Для меня как для болельщика мундиаль приносит радость голами», — заявил Акинфеев.

Игра завершилась победой англичан со счетом 4:2. На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте Батурина сравнял счет. Кейн забил второй гол головой после подачи Райса на 42-й минуте. На 45+5-й минуте Муса вновь уравнял шансы. Победный мяч на 47-й минуте забил Джуд Беллингем, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол с рикошетом от штанги. На 84-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество до 4:2.

Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

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