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«Спартаку» предложили заплатить €10 млн за игрока из Казахстана

Инсайдер Карпов: «Ахмат» просит у «Спартака» €10 млн за полузащитника Самородова
Михаил Киреев/РИА Новости

Московский «Спартак» сделал запрос в грозненский «Ахмат» по поводу трансфера полузащитника сборной Казахстана Максима Самородова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, за своего футболиста в чеченском клубе попросили €10 млн. В «Ахмате» считают, что Самородов является лидером команды и не намерены расставаться с ним, если только к ним не поступит выгодное предложение.

Текущий контракт Самородова с «Ахматом» рассчитан до 2028 года.

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

В последнем матче прошлого сезона «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян может вернуться в чемпионат России.

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