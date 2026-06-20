Роналду предложили выпускать максимум на полчаса на ЧМ-2026

Экс-игрок «МЮ» Фердинанд предложил ограничить время Роналду на поле на ЧМ-2026

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду не стоит появляться на поле во время матчей чемпионата мира по футболу более чем на 30 минут. Такое мнение в интервью talkSPORT выразил бывший партнер португальца по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

По его словам, главный тренер Португалии Роберто Мартинес должен использовать 41-летнего форварда в качестве джокера.

«Ему нужно выходить на поле за 30 минут до конца матча, когда соперник устал, когда у всех измотаны ноги, когда молочная кислота накапливается в ногах игроков», — заявил Фердинанд.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Роналду выложил фото перед вторым матчем сборной Португалии на ЧМ-26.