Ибрагимович назвал необычного фаворита ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в интервью Daily Mail заявил, что сборная США имеет шансы на победу на домашнем чемпионате мира по футболу.

По его словам, болельщикам стоит серьезнее относиться к перспективам команды Маурисио Почеттино в борьбе за высокие места.

«Если вы не верили раньше, я повторю: начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку, то тебя сложно обыграть», — заявил Ибрагимович.

19 июня сборная США обыграла Австралию. Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Алекс Фриман. Автогол на своей счет записал австралийский защитник Кэмерон Берджесс.

После этой победы американцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в своей группе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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