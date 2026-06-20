В Бразилии похвалили новые рекламные паузы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что приветствует обязательные трехминутные паузы в середине таймов на ЧМ-2026. Его слова приводит Globo.
По его словам, благодаря ним у него есть возможность оперативно изменить тактические планы прямо по ходу встречи.
«Эти перерывы очень важны. Я считаю, что это правильно. У игроков есть возможность восстановиться, также можно внести изменения в игру», — заявил итальянский специалист.
Минувшей ночью сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Матеус Кунья открыл счет на 23-й минуте. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. Под самый занавес первого тайма мяч забил Винисиус Жуниор. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В турнирной таблице группы C после двух туров Бразилия и Марокко набрали по четыре очка, три очка набрали шотландцы, в активе Гаити нет набранных баллов.
Ранее сообщалось, что рекламная пауза в таймах на ЧМ-2026 принесет рекордные доходы.