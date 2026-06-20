Рекламная пауза в таймах на ЧМ-2026 принесет рекордные доходы

«Би-би-си»: пауза на рекламу в таймах на ЧМ-2026 принесет каналам более $1 млрд

Водная пауза в середине таймов на чемпионате мира по футболу 2026 года принесет телеканалам по всему миру рекордные доходы.

По данным исследования «Би-би-си», с учетом разницы в стоимостях показа секунды рекламы на американском Fox Sports, суммарный доход телеканала по итогам турнира может составить $250 млн.

Помимо США, рекламные слоты в паузу на водопой используют также в России, Мексике, Канаде, Франции, Германии, Италии, Испании, Китае, Японии, Индии, Австралии, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки. Таким образом, новый рекламный слот принесет вещателям более $1 млрд.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Криштиану Роналду выложил фото перед вторым матчем сборной Португалии на ЧМ-2026.