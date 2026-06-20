Роналду выложил фото перед вторым матчем сборной Португалии на ЧМ-26

Криштиану Роналду выложил фото перед вторым матчем сборной Португалии на ЧМ-2026

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал новый пост.

41-летний футболист выложил кадры с предматчевой тренировки, где стоит вместе со своими партнерами по национальной команде.

«Вместе едины!» — написал Роналду.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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