Результаты девятого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Четыре матча были сыграны в девятый день чемпионата мира — 2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился девятый игровой день.

В первой игре США обыграли Австралию. Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Алекс Фриман. Автогол на своей счет записал австралийский защитник Кэмерон Берджесс.

После этой победы американцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в своей группе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Во второй игре сборная Марокко обыграла Шотландию, встреча завершилась со счетом 1:0.

На второй минуте матча точным ударом отметился марокканец Исмаэль Сайбари. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В третьей игре сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Матеус Кунья открыл счет на 23-й минуте. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. Под самый занавес первого тайма мяч забил Винисиус Жуниор. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В заключительной игре Парагвай в меньшинстве обыграл сборную Турции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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