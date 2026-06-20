Турция в большинстве проиграла Парагваю

Парагвай со счетом 1:0 обыграл Турцию в матче чемпионата мира

В матче чемпионата мира по футболу Парагвай в меньшинстве обыграл сборную Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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