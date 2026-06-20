Футболист сборной Португалии: критикуют не только Роналду

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш заявил, что после ничьи с ДР Конго в матче первого тура чемпионата мира критике подвергся не только Криштиану Роналду, передает AS.

«Прежде всего, критика направлена ​​не только на одного игрока. Криштиану находится в центре внимания, но я думаю, что мы все находимся под ударом», — сказал Диаш.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Роналду балластом.