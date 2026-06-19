Сборная США обыграла сборную Австралии на ЧМ-2026

Национальная сборная США обыграла Австралию в матче второго тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Алекс Фриман. Автогол на своей счет записал австралийский защитник Кэмерон Берджесс.

После этой победы американцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в своей группе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стали известны составы Шотландии и Марокко на ЧМ-2026.