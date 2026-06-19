Сборная Кюрасао попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая участница ЧМ

Национальная сборная Кюрасао по футболу попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая участница чемпионатов мира, сообщает «Советский спорт».

Население островного государства, которое впервые стало участницей мирового первенства, насчитывает около 156 тысяч человек.

В дебютном матче на ЧМ-2026 Кюрасао проиграло Германии. Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

В первом тайме у немцев забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек и Кай Хаверц с пенальти. У Кюрасао отличился Ливано Комененсия. Во второй половине игры Германия оформила четыре гола, авторами которых стали Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Дениз Ундав и Хаверц, оформивший дубль.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее стали известны составы США и Австралии на матч ЧМ-2026.