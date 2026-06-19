Сестра Роналду назвала его партнеров по сборной неблагодарными невеждами

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Авейру в своих соцсетях раскритиковала игру национальной команды после ничьей с ДР Конго в первом туре группового этапа чемпионата мира.

По ее словам, партнеры по команде ее брата действовали в матче максимально плохо.

«Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», — написала Авейру.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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