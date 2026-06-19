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Сексистские слова ведущего «Матч ТВ» о женщине-арбитре на ЧМ-2026 назвали ужасом

Экс-глава «Локомотива» Смородская раскритиковала ведущего «Матч ТВ» за сексизм
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью Sport24 заявила, что считает ужасом сексистские высказывания ведущего «Матч ТВ» Андрея Романова о судье Тори Пенсо, обслуживавшей матч чемпионата мира 2026 года между Чехией и ЮАР.

По ее словам, подобные реплики связаны с недоразвитостью общества.

«Это просто отстой. Слов не подобрать, как это ужасно. Такое просто непозволительно говорить в эфире федерального канала. Они в студии несли бред сивой кобылы. Мы не в каменном веке живем, чтобы так можно было высказываться о женщинах», — заявила Смодорская.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров.

Ранее ведущий «Матч ТВ» извинился за сексистское высказывание.

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