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Ведущий «Матч ТВ» извинился за сексистское высказывание

Ведущий «Матч ТВ» Романов извинился за сексистское высказывание про судью Пенсо
am_romanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, допустивший сексистское высказывание в отношении судьи Тори Пенсо, обслуживавшей матч ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР, извинился за свой поступок. Соответствующее сообщение Романов опубликовал в Telegram.

По его словам, бригада Пенсо отработала свою игру на высоком уровне, что заслуживает достойной оценки.

«Нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно, уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиале. Признаю — формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности», — заявил Романов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров.

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