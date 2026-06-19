Ведущий «Матч ТВ» попал в сексистский скандал

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов допустил сексистское высказывание в отношении судьи Тори Пенсо, обслуживавшей матч ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР.

В эфире федерального телеканала Романов заявил, что не против того, чтобы женщины работали на матчах мирового первенства, при этом заявив, что кандидатки должны проходить гораздо более жесткий отбор, чем есть сейчас.

«Простите меня, сейчас на меня налетит много хейта. Здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», — заявил Романов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров.

Ранее сообщалось, что Fan ID введут на Кубке России.