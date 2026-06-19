«Это серьезно»: тренер «Балтики» раскрыл сумму штрафов, которые заплатил за сезон

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что за прошлый сезон выплатил штрафов на сумму около миллиона рублей. Его слова передает «Чемпионат».
«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьезно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафовов», — рассказал Талалаев.
Талалаев получил две дисквалификации: трехматчевую в ноябре 2025 года и четырехматчевую в марте 2026-го.
53-летний специалист возглавляет калининградский клуб «Балтика» с сентября 2024 года. Под его руководством в чемпионате России команда заняла шестое место, набрав 46 очков.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.
Ранее определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России.