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«Это серьезно»: тренер «Балтики» раскрыл сумму штрафов, которые заплатил за сезон

Талалаев заявил, что за сезон потерял почти миллион рублей на штрафах
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признался, что за прошлый сезон выплатил штрафов на сумму около миллиона рублей. Его слова передает «Чемпионат».

«К слову, о справедливости. Меня дисквалифицировали — я извинился перед командой и заплатил штраф. Дисквалифицировали повторно — штраф вырос в три раза. Думаю, они для любых участников футбольного процесса существенны. Когда за сезон теряешь под миллион, это серьезно. Помимо взысканий КДК, существует и внутренняя система штрафовов», — рассказал Талалаев.

Талалаев получил две дисквалификации: трехматчевую в ноябре 2025 года и четырехматчевую в марте 2026-го.

53-летний специалист возглавляет калининградский клуб «Балтика» с сентября 2024 года. Под его руководством в чемпионате России команда заняла шестое место, набрав 46 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России.

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