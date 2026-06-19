Экс-гендиректор ФК «Торпедо» признал вину в подкупе арбитров

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов в Симоновском суде признал свою вину в организации подкупа спортивных арбитров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинение мне понятно, вину признаю», — заявил Скородумов.

19 июня 2025 года стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

По версии следствия, фигуранты подкупили 13 футбольных судей, чтобы обеспечить «Торпедо» выход в Российскую премьер-лигу. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча. В отдельных случаях арбитрам платили от 250 до 500 тысяч за назначение пенальти в ворота соперника или удаление их игроков.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб сыграет в Первой лиге.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее стал известен новый главный тренер «Торпедо».