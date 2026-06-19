Российский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов спортсмен уступил чемпиону мира 2025 года японцу Такеши Такеоке.

Абдулаеву 28 лет, он является пятикратным победителем турниров Большого шлема. Серебро стало для него шестой медалью на турнирах этой серии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее глава ФСБР назвал ошибку международных спортивных федераций.