Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Соперники были вполне проходимые»: Мостовой о выходе Мексики из группы на ЧМ-2026

Мостовой назвал ожидаемым выход Мексики из группы на ЧМ-2026
Paul Childs/Reuters

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал ожидаемым выход сборной Мексики в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Мексиканцы и должны были выходить. Они играют на домашнем чемпионате, команда одна из немногих, которая всегда на чемпионатах мира выходит из группы, их стабильная игра. Да и соперники у них были вполне проходимые», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопан, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Луис Ромо на 50-й минуте.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Густаво Техера из Уругвая.

Сборные Мексики и Южной Кореи выступают в группе А вместе с командами Чехии и ЮАР, которые уже тоже сыграли свой матч второго тура. Их игра завершилась со счетом 1:1. После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А и, соответственно, выход в плей-офф чемпионата мира.

В третьем — заключительном — туре группового группового этапа Мексика сыграет с Чехией 25 июня в 4:00 по московскому времени. Южная Корея сразится с ЮАР в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Ранее стала известна реакция тренера Южной Кореи на поражение от Мексики.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!