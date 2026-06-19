«Соперники были вполне проходимые»: Мостовой о выходе Мексики из группы на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал ожидаемым выход сборной Мексики в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Мексиканцы и должны были выходить. Они играют на домашнем чемпионате, команда одна из немногих, которая всегда на чемпионатах мира выходит из группы, их стабильная игра. Да и соперники у них были вполне проходимые», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопан, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Луис Ромо на 50-й минуте.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Густаво Техера из Уругвая.

Сборные Мексики и Южной Кореи выступают в группе А вместе с командами Чехии и ЮАР, которые уже тоже сыграли свой матч второго тура. Их игра завершилась со счетом 1:1. После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А и, соответственно, выход в плей-офф чемпионата мира.

В третьем — заключительном — туре группового группового этапа Мексика сыграет с Чехией 25 июня в 4:00 по московскому времени. Южная Корея сразится с ЮАР в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

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