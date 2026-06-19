Иран направит жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к ЧМ-2026

Иран намерен направить жалобу в ФИФА из-за ограничений для сборной на ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана направит официальную жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми столкнулась национальная команда при подготовке к матчам чемпионата мира. Об этом сообщает IRNA.

«После матча первого тура против Новой Зеландии нам не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелес за два дня до матча и переночевать там после игры. Команда сразу уехала обратно в Мексику», — заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.

Аналогичная ситуация повторилась перед матчем с Бельгией, который пройдет 21 июня в Лос-Анджелесе. Сборной также отказали в прибытии за два дня до игры для адаптации и тренировки. Ранее в СМИ появилась информация, что национальной команде запрещено находиться на территории США вне игровых дней.

Игра Ирана и Новой Зеландии завершилась со счетом 2:2. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в США обстреляли такси с аргентинскими фанатами перед матчем ЧМ-2026.