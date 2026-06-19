Охрана не узнала форварда сборной Испании и не пустила его в отель на ЧМ-2026

Охрана не узнала форварда Испании Иглесиаса и не пустила его в отель на ЧМ-2026

Нападающего сборной Испании по футболу Борху Иглесиаса не пропустили внутрь гостиницы в американском городе Чаттануга, где размещается национальная команда в рамках чемпионата мира. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Сотрудники службы безопасности не смогли оперативно идентифицировать игрока, из-за чего форварду пришлось задержаться у входа до подтверждения личности.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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