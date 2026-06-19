«Не так уж плохо»: тренер Южной Кореи о поражении от Мексики на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо высказался о поражении своей команды от Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Мы сыграли именно так, как и планировали. То, как мы пропустили гол, разочаровало нас. В последнем матче группового этапа мы отдадим все силы. Я попросил игроков сохранять спокойствие и играть в свой футбол. Все было не так уж плохо. Мы сохраняли самообладание на протяжении всей игры», — сказал тренер.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопан, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Луис Ромо на 50-й минуте.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Густаво Техера из Уругвая.

Сборные Мексики и Южной Кореи выступают в группе А вместе с командами Чехии и ЮАР, которые уже тоже сыграли свой матч второго тура. Их игра завершилась со счетом 1:1. После двух матчей мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А и, соответственно, выход в плей-офф чемпионата мира.

В третьем — заключительном — туре группового группового этапа Мексика сыграет с Чехией 25 июня в 4:00 по московскому времени. Южная Корея сразится с ЮАР в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее стало известно, извинился ли игрок сборной Катара за страшную травму футболиста из Канады.