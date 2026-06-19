«Работа еще не закончена»: игрок сборной Канады о матче с Катаром на ЧМ-2026

Футболист Ларин: мы показали миру, что из себя представляет Канада

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин заявил, что его команда продемонстрировала всему миру, на что она способна после победы над Катаром в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Его слова передает пресс-служба ФИФА.

«Мы показали миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы показали, на что способны. И мы показали, что можем выступать на мировой арене. Мы только начинаем. Травма Исмаэля Коне — это больно и эмоционально, но мы вернулись на поле и сделали свою работу. Швейцария уже не за горами, и работа еще не закончена», — сказал Ларин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота.

С 33-й минуты Катар играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Хомам Аль-Амин. На 52-й минуте канадец Исмаэль Коне получил серьезную травму, а катарец Ассим Мадибо за этот эпизод был удален.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

Сборные Канады и Катара выступают в группе B вместе со Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. Эти команды уже тоже сыграли свой матч второго тура, который завершился уверенной победой швейцарских футболистов со счетом 4:1. Победа над сборной Катара помогла Канаде возглавить свою группу.

Ранее появились подробности страшной травмы игрока сборной Канады.