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Результаты восьмого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Четыре матча были сыграны в седьмой день чемпионата мира — 2026
Lisa Leutner/Reuters

Четыре матча были сыграны в седьмой день чемпионата мира — 2026, на котором идет уже второй тур группового этапа.

В первой встрече сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

Следом сборная Швейцарии одержала уверенную победу над национальной командой Боснии и Герцеговины — 4:1. На 74-й минуте счет в ворота Боснии и Герцеговины отправил Йохан Манзамби. На 84-й минуте преимущество Швейцарии удвоил Рубен Варгас. на 90-й минуте дубль оформил Манзамби. В компенсированное время один мяч отыграл Эрмин Махмич, а Гранит Джака ударом с пенальти установил окончательный счет матча. На 81-й минуте был удален футболист Боснии Тарик Мухаремович.

Матч Канады и Катара закончился разгромом и двумя удалениями. Канадские футболисты выиграли со счетом 6:0: голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота.

В заключительном матче дня Мексика со счетом 1:0 одолела Южную Корею, единственный гол оформил Луис Ромо на 50-й минуте игры. Мексиканцы обеспечили себе первое место в группе А.

В рамках восьмого игрового дня на мундиале пройдут еще четыре встречи: США сыграют с Австралией (19 июня, 22:00 по московскому времени), Шотландия сразится с Марокко (20 июня, 1:00 мск), Бразилия встретится с Гаити (20 июня, 3:30 мск), а завершит игровой день матч Турции и Парагвая (20 июня, 6:00 мск).

Ранее легенда немецкого футбола заявил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира.

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