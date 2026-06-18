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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира

Чехия сыграла вничью с ЮАР в матче группового этапа чемпионата мира
Bernadett Szabo/Reuters

Сборная Чехии сыграла вничью с ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров. Мексика и Южная Корея, у которых пока по три очка, проведут поединок второго тура 19 июня. Команды выйдут на поле в 4.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Хабиб рассказал, за кого болеет на ЧМ.

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