Чехия и ЮАР сыграли вничью в матче чемпионата мира

Чехия сыграла вничью с ЮАР в матче группового этапа чемпионата мира

Сборная Чехии сыграла вничью с ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В самом начале матча счет открыл чех Михал Садилек. На 83-й минуте ударом с пенальти сравнял Тебохо Мокоена.

В турнирной таблице группы A Чехия и ЮАР набрали по одному очку после двух туров. Мексика и Южная Корея, у которых пока по три очка, проведут поединок второго тура 19 июня. Команды выйдут на поле в 4.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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