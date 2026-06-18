Легенда «Спартака: Россия не обыграла бы Гаити на чемпионате мира

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что сборная России не обыграла бы Гаити на чемпионате мира 2026 года.

«Что бы мы, Гаити не обыграли? Нет, Гаити бы не обыграли. Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжёлый климат. Поэтому нет», — сказал Бубнов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее болельщика в форме «Зенита» заметили на ЧМ-2026.