Неймар не сыграет во втором матче сборной Бразилии на ЧМ

Неймар не выйдет в составе сборной Бразилии на матч ЧМ с Гаити

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Гаити. Об этом рассказала в своих соцсетях журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола.

Неймар не поедет с командой в Филадельфию, где пройдёт встреча с Гаити. Нападающий останется в Нью-Джерси с целью оптимизировать заключительный этап восстановления.

Встреча между Бразилией и Гаити состоится 20 июня. Команды выйдут на поле в 3:30 по московскому времени.

Неймар уже пропустил первый тур чемпионата мира, не сыграв с Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Неймар вернулся к тренировкам сборной Бразилии.