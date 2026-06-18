Бывший гендиректор «Спартака»: Роналду уже не тот

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин объяснил ничью в матче сборной Португалии против ДР Конго в матче чемпионата мира 2026 года тем, что форвард португальцев Криштиану Роналду уже не тот, передает «Матч ТВ».

«Достаточно внушительная оборона была у команды Конго, не так‑то легко её преодолеть. Ну а потом уже у португальцев мандраж и суета пошли. Да и Роналду в 41 год уже не тот. Совокупность всех этих факторов и повлияла на итог встречи», — сказал Заварзин.

Игра завершилась со счетом 1:1. На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту Роналду.