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World Athletics ратифицировала результат российской прыгуньи Кнороз

World Athletics ратифицировала результат россиянки Кнороз на «Дне прыжков»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мировая федерация легкой атлетики (World Athletics) ратифицировала результат россиянки Полины Кнороз на «Дне прыжков-2026» в Москве.

Организация официально внесла результат прыжка с шестом на 4,87 м в список лучших в текущем сезоне.

В рейтинге лучших результатов сезона в мире Кнороз расположилась на втором месте. Первую строчку занимает Аманда Молл из США с прыжком на 4,88 м. Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017).

На чемпионате России 2025 года в Казани 26-летняя Кнороз победила с результатом 4,86 м.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее американская легкоатлетка выступила против отстранения россиян.

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