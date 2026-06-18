Экс-игрок ЦСКА установил рекорд чемпионатов мира

Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола головой на ЧМ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал самым низкорослым автором гола головой в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.

Файзуллаев отличился на 60-й минуте игры с Колумбией, сравняв счет (1:1). Рост футболиста составляет 167 см.

Встреча Узбекистан — Колумбия проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу колумбийцев. На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего за карьеру в составе национальной команды 22-летний полузащитник провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Файзуллаев выступал за ЦСКА, а также за «Олимпик» из Ташкента.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в Норвегии зафиксировали землетрясение по ходу матча сборной на ЧМ-2026.