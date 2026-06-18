Наводящих после себя чистоту японских фанатов заподозрили в лицемерии

Японские пользователи соцсетей высмеяли наводящих после себя чистоту футбольных фанатов на чемпионате мира, сообщает Bloomberg.

В Сети завирусилась пародия на плакат с правилами поведения в метро, крторая противопоставляет изображение футбольного болельщика, убирающего стадион, бытовой сцене, где женщина моет посуду, а мужчина в сине-самурайской форме национальной сборной развалился на диване позади нее. Слоган гласит: «Пожалуйста, убирайтесь так же и дома».

Изображение стало вирусным в сети X, его ретвитнули более 13 000 раз. Критика затронула не только мужчин — другие пользователи отметили, что японцы не всегда убирают за собой на общественных мероприятиях у себя в стране. Мусор можно увидеть на улицах после больших праздников в выходные дни и даже в местах с небольшим количеством прохожих.

14 июня японцы сыграли вничью с голландцами на ЧМ-2026. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне, завершилась с результатом 2:2.

На 50-й минуте счет в матче открыл капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Через семь минут Япония сумела сравнять благодаря голу Кэито Накамура. На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперед. Даити Камада оформил второй мяч сборной Японии на 89-й минуте, сравняв счет в матче.

Ранее голая женщина выбежалавыбежала на поле во время матча ЧМ-2026.