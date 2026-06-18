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Легенда НХЛ назвал Овечкина горой всех русских

Хоккеист Кузнецов заявил, что Овечкин в «Вашингтоне» стоит горой за всех русских
David Zalubowski/AP

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью Fonbet на YouTube заявил, что восхищен лидерскими качествами Александра Овечкина.

По его словам, капитан «Кэпс» не дает в обиду своих соотечественников.

«В первый день он сразу взял под крыло и 10 лет нас оберегал, всех русских. Он за нас горой был всегда: на нас посмотреть криво никто не мог», — заявил Кузнецов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин может еще год поиграть в НХЛ.

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