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Cтала известна статистика сборной Узбекистана в игре с Колумбией

Узбекистан нанес 9 ударов по воротам сборной Колумбии в своем первом матче на ЧМ
Henry Romero/Reuters

Сборная Узбекистана в проигранном матче против сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года нанесла девять ударов по воротам соперника, сообщает пресс-служба ФИФА.

Восемь из них азиатская команда нанесла во втором тайме. Всего подопечные Фабио Каннаваро создали моментов на 1,16 xG против 1,61 у соперника. Итоговая статистика владения мячом – 39% против 61% в пользу Колумбии.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1.

На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Единственный гол в составе Узбекистана на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев. Это первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Файзуллаев выступает за турецкий «Башакшехир» и ранее играл за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в сборной Узбекистана назвали хорошим проигранный матч с Колумбией.

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