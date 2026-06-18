Болельщики ДР Конго издевались над Роналду после ничьей на ЧМ-26

Болельщики ДР Конго хвалили Месси перед Роналду после ничьей с Португалией на ЧМ

Фанаты сборной ДР Конго высмеяли португальского нападающего Криштиану Роналду после ничейного результата в матче первого тура чемпионата мира 2026 года, сообщает India Today.

По информации источника, болельщики кричали уходящему в подтрибунное помещение 41-летнему футболисту «Месси! Месси!», на что тот никак не отреагировал.

На шестой минуте матча счет открыл португалец Жоау Невеш. В самом конце первого тайма точным ударом отметился игрок ДР Конго Йоан Висса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, что стало рекордом для полевых игроков в истории чемпионатов мира по возрасту. Также он повторил достижение Лионеля Месси, приняв участие в шестом мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стали известны результаты седьмого игрового дня на чемпионате мира — 2026.