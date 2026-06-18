Гол экс-игрока ЦСКА не помог Узбекистану переиграть Колумбию в матче ЧМ-2026

Узбекистан проиграл Колумбии в первом матче на чемпионате мира — 2026

Сборная Узбекистана проиграла Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 3:1.

На 40-й минуте Даниэль Муньос открыл счет после передачи Луиса Диаса. На 65-й минуте Луис Диас вывел Колумбию вперед после гола Узбекистана. На 90+9-й минуте Хаминтон Кампас забил третий мяч и установил окончательный счет.

Единственный гол в составе Узбекистана на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев. Это первый гол в истории страны на чемпионатах мира. Файзуллаев выступает за турецкий «Башакшехир» и ранее играл за московский ЦСКА.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В группе К также выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее сборная Ганы вырвала победу у Панамы в матче ЧМ-2026.