Экс-игрок ЦСКА стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ

Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, ныне выступающий за турецкий «Башакшехир», забил первый гол в истории сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Встреча первого тура группы К против Колумбии проходила в рамках группового этапа чемпионата мира.

Файзуллаев отличился на 60-й минуте, сравняв счет (1:1). До этого на 40-й минуте колумбиец Муньос вывел южноамериканскую команду вперед. Однако уже на 65-й минуте Диас вновь вывел Колумбию вперед — 2:1.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего за карьеру в составе национальной команды 22-летний полузащитник провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Файзуллаев выступал за ЦСКА, а также за «Олимпик» из Ташкента.

Во втором туре сборная Узбекистана сыграет с Португалией (23 июня), в третьем — с ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее болельщика в форме «Зенита» заметили на ЧМ-2026.