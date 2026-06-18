Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-игрок ЦСКА стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ

Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев стал автором первого гола в истории Узбекистана на ЧМ
ФК «Пахтакор»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, ныне выступающий за турецкий «Башакшехир», забил первый гол в истории сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Встреча первого тура группы К против Колумбии проходила в рамках группового этапа чемпионата мира.

Файзуллаев отличился на 60-й минуте, сравняв счет (1:1). До этого на 40-й минуте колумбиец Муньос вывел южноамериканскую команду вперед. Однако уже на 65-й минуте Диас вновь вывел Колумбию вперед — 2:1.

«Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего за карьеру в составе национальной команды 22-летний полузащитник провел 33 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее Файзуллаев выступал за ЦСКА, а также за «Олимпик» из Ташкента.

Во втором туре сборная Узбекистана сыграет с Португалией (23 июня), в третьем — с ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее болельщика в форме «Зенита» заметили на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!