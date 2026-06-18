Игроки сборных Ганы и Панамы устроили массовую потасовку на ЧМ-2026

В концовке матча Ганы и Панамы на ЧМ-2026 вспыхнула массовая потасовка

Массовая потасовка с участием игроков сборных Ганы и Панамы произошла в концовке матча первого тура чемпионата мира.

Встреча, которая прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Канаде, завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром матча выступил швед Гленн Нюберг.

Первый тайм прошел без опасных моментов. В начале матча вратарь Ганы Лоуренс Ати-Зиги отразил удар Ватермана.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил полузащитник сборной Ганы Калеб Йиренки. На 90+9-й минуте в штрафной площади Ганы полузащитник Панамы Карлос Харви задел вратаря соперника Бенджамина Асаре, что спровоцировало стычку между футболистами обеих команд. Арбитр показал Харви желтую карточку.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед началом чемпионата мира.