Узбекистан и Колумбия объявили составы на матч ЧМ-2026

Узбекистан и Колумбия объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

Сборные Узбекистана и Колумбии объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В составе Узбекистана выйдут вратарь Юсупов; защитники Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев; полузащитники Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев; нападающие Урунов и Шомуродов.

У Колумбии выйдут на поле вратарь Варгас; защитники Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика; полузащитники Пуэрта, Лерма, Родригес; нападающие Арьяс, Диас и Суарес.

Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен англичанин Энтони Тейлор.

Встреча пройдет в рамках группы К.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Англия впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд.