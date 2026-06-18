Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Узбекистан и Колумбия объявили составы на матч ЧМ-2026

Узбекистан и Колумбия объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026
Rula Rouhana/Reuters

Сборные Узбекистана и Колумбии объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В составе Узбекистана выйдут вратарь Юсупов; защитники Хусанов, Ашурматов, Насруллаев, Абдуллаев; полузащитники Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев; нападающие Урунов и Шомуродов.

У Колумбии выйдут на поле вратарь Варгас; защитники Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика; полузащитники Пуэрта, Лерма, Родригес; нападающие Арьяс, Диас и Суарес.

Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен англичанин Энтони Тейлор.

Встреча пройдет в рамках группы К.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Англия впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!